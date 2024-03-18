Dünya bunu konuşuyor: Trabzonspor – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar dış basında

Süper Lig 30. Hafta maçı olarak oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı, olaylı bir şekilde geçti. Maç esnasında sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle oyun durdurulduğu maçın bitişi ile birlikte saha karıştı. Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlük sağladığı maçın son düdüğünün çalması ile birlikte sahaya inan Trabzonsporlu taraflar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Dünya basını ise yaşanan bu olaylara geniş yer verdi.





Dış basında Trabzonspor – Fenerbahçe maçı

İngiliz basını temsilcilerinden BBC Sport ve The Sun, olayı Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırması hakkındaki başlıklarla duyurdu.

Hollanda basınından De Teelgraaf, holiganların sahaya hücum etmesi ve Batshuayi’nin tekmesi ile ilgili manşet atarken Voetbal, yaşanan olaylarla ilgili olarak açılan soruşturmayı gündeme taşıdı.





İspanyol basınına ait olan Marca, olayı Trabzonsporluların Fenerbahçe’ye saldırısı şeklinde duyururken “bu ne ilk ne de son olacak” şeklinde değerlendirmede bulundu. Mundo Depertivo ise haberi Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçelilerle kavgası olarak ele aldı.

Alman basınından Kicker ve Bild, yaşananları bir skandal olarak duyurdu.

İtalya basınından Tuttosport ise çıkan olayları saçmalık olarak değerlendi. Calcio Marcato ise maç sonrası ortaya çıkan görüntüleri “cinnet sahnesi” olarak yorumladı.