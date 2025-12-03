Dünya Engelliler Günü'nde Özel Olimpiyatlar Türkiye Şişli Oyunları

Etkinlik ve amaç

Özel Olimpiyatlar Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Şişli Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Şişli Oyunları ile özel gereksinimli bireyleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Etkinlik, 3 Aralık 2025 tarihinde Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda şenlik havasında gerçekleşti. Organizasyon, saat 10.00'da kortej yürüyüşü ve açılış seremonisiyle başladı.

Protokol ve açılış

Törene; Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Aziz Yalçınkaya ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel gibi isimler katıldı. Protokol konuşmalarında, özel gereksinimli bireylerin spora erişiminin artırılması, eşit katılımın desteklenmesi ve sporun toplumsal birlik duygusunu güçlendirmesi vurgulandı.

Açılış, Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle renkli anlara sahne oldu.

Müsabakalar ve katılım

Program kapsamında atletizm, 3x3 karma basketbol ve bocce branşlarında heyecan dolu müsabakalar gerçekleştirildi. Etkinlikte 90 özel sporcu, kendilerine eşlik eden 30 gönüllü partner sporcu ile sahada hünerlerini sergiledi.

Sporcuların azmi ve enerjisi, tribünleri dolduran aileler, öğretmenler ve gönüllülerin coşkulu desteğiyle daha da yükseldi.

Kapanış

Program, müsabakaların ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile tamamlandı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Şişli Oyunları, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluştururken, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama ve spora aktif katılımının önemini bir kez daha hatırlattı.

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA, ŞİŞLİ MİLLİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLEDİĞİ ŞİŞLİ OYUNLARI’NDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ETRAFINDA BULUŞTURDU.