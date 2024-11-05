Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan Madalyalarla Dönen İki Başarı Hikayesi

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan Coşkulu Karşılama

Karadağ’ın Budva kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan Havvanur Kethüda ve Dilara Sak, memleketleri Trabzon’da sevgiyle karşılandı.

Karşılamada Büyük Ilgi

Şampiyonada +81 kilogramda birincilik elde eden Havvanur Kethüda ile 75 kilogramda bronz madalya kazanan Dilara Sak için Trabzon Havalimanı’nda özel bir karşılama töreni düzenlendi. Çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılanan sporcular, kalabalığın yoğun ilgisiyle moral buldu.

Havvanur Kethüda'nın Açıklamaları

Karşılamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Havvanur Kethüda, "Türkiye'ye madalya ile dönmenin güzel bir duygu olduğunu" ifade etti. İlk dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Kethüda, "İstiklal Marşı'mızı okuttum, bu benim için çok anlamlıydı. Final maçı hariç bütün maçlarımı ilk rauntta kazandım. Finaldeki Özbek rakibim geçen yıl yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu, onu mağlup ettim,” şeklinde konuştu.

Dilara Sak'ın Hedefleri

Bronz madalya kazanan Dilara Sak ise şampiyon olmayı hedeflese de üçüncülükle dönmekten memnun kaldığını belirtti. "Şampiyon olmak isterdim ama olmadı, buna da şükür. Bu, benim gençler kategorisindeki son yılım. Boks burada başlıyor; 22 yaş altı ve büyükler var. Mutluyum, güzel bir başlangıç yaptım ve önüme açacak. Daha çok çalışacağım ve daha iyi sonuçlarla geri döneceğim," dedi.

Şehir Turu

Karşılamanın ardından, tezahüratlar eşliğinde tur otobüsüne binen sporcular, aileleriyle birlikte Trabzon’da şehir turu yaptı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Havvanur Kethüda (sol 2) ve Dilara Sak (sağ 2), memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Havvanur Kethüda (sol 2) ve Dilara Sak (sağ 2), memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı.