Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk Sporcular 12 Madalya Kazandı

Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Önemli Başarı

Tayland'ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası, Türk sporcular için bir başarı hikayesine dönüştü. Turnuvada milli sporcular, toplamda 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Madalya Dağılımı

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kazanılan madalyalar şöyle sıralandı:

4 Altın Madalya: Genç erkekler +81 kiloda Hasan Gök , genç kadınlar +71 kiloda Selin Nur Kazan , genç kadınlar 54 kiloda İklim Özdemir , genç erkekler 86 kiloda Ebubekir Polat .

Genç erkekler +81 kiloda , genç kadınlar +71 kiloda , genç kadınlar 54 kiloda , genç erkekler 86 kiloda . 5 Gümüş Madalya: Üst genç erkekler +91 kiloda Eray Balcı , genç kadınlar 42 kiloda Eda Erçin , genç erkekler 54 kiloda Ümeyir Ertuğrul , üst genç erkekler 81 kiloda Barış Sevimli , genç kadınlar 60 kiloda Aleyna Korkmaz .

Üst genç erkekler +91 kiloda , genç kadınlar 42 kiloda , genç erkekler 54 kiloda , üst genç erkekler 81 kiloda , genç kadınlar 60 kiloda . 3 Bronz Madalya: Üst genç kadınlar 57 kiloda Efil Tıraş, üst genç erkekler 48 kiloda Mert Güney, 42 kiloda Muhammed Ensar Kasap.

Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların performansını değerlendirerek, "Sporcularımız, teknik kapasitesi, cesaretleri ve enerjileriyle kendilerini tüm dünyaya gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik kadro da tecrübesiyle tarihe damga vurdu," şeklinde konuştu.