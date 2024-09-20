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Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk Sporcular 12 Madalya Kazandı

Türkiye'nin genç muaythai sporcuları, Tayland'daki şampiyonadan toplam 12 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:10
Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türk Sporcular 12 Madalya Kazandı

Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Önemli Başarı

Tayland'ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası, Türk sporcular için bir başarı hikayesine dönüştü. Turnuvada milli sporcular, toplamda 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Madalya Dağılımı

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kazanılan madalyalar şöyle sıralandı:

  • 4 Altın Madalya: Genç erkekler +81 kiloda Hasan Gök, genç kadınlar +71 kiloda Selin Nur Kazan, genç kadınlar 54 kiloda İklim Özdemir, genç erkekler 86 kiloda Ebubekir Polat.
  • 5 Gümüş Madalya: Üst genç erkekler +91 kiloda Eray Balcı, genç kadınlar 42 kiloda Eda Erçin, genç erkekler 54 kiloda Ümeyir Ertuğrul, üst genç erkekler 81 kiloda Barış Sevimli, genç kadınlar 60 kiloda Aleyna Korkmaz.
  • 3 Bronz Madalya: Üst genç kadınlar 57 kiloda Efil Tıraş, üst genç erkekler 48 kiloda Mert Güney, 42 kiloda Muhammed Ensar Kasap.

Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların performansını değerlendirerek, "Sporcularımız, teknik kapasitesi, cesaretleri ve enerjileriyle kendilerini tüm dünyaya gösterdi. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik kadro da tecrübesiyle tarihe damga vurdu," şeklinde konuştu.

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