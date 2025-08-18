DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da: Türkiye 13 Sporcuyla Madalya Peşinde

Winnipeg'te 20-24 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde 13 sporcu ile madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:33
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da: Türkiye 13 Sporcuyla Madalya Peşinde

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da

Winnipeg kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, genç yetenekleriyle madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde toplam 13 milli sporcu yarışacak. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada ülke adına dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Milli Sporcular

Kanada'da Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı okçular şunlar: Berkay Akkoyun, Defne Çakmak, Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Betül Özbek, İrem Şanel, Deniz İnci Seyhan, Yağız Sezgin, Canse Duru Tarakçı, Kutay Tek, Faruk Topuz, Dünya Yenihayat, Begüm Yuva.

Şampiyonanın takviminde yer alan maçlar ve sonuçlar, organizasyon süresince yakından takip edilecek. Türkiye'nin genç okçuları, uluslararası arenada başarılarla dönmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Boks Başkanı Van der Vorst’tan Türkiye Boks Federasyonu’na Ziyaret
2
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Sakaryaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Gelişmeleri
4
Boluspor, Işık Kaan Arslan ile Anlaştı
5
Tottenham, Kaptan Cristian Romero ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Aksaray'ta Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 2025 — İkinci Günün Heyecanı
7
Gaziantep FK, İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri