Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da: Türkiye 13 Sporcuyla Madalya Peşinde

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası Kanada'da

Winnipeg kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, genç yetenekleriyle madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde toplam 13 milli sporcu yarışacak. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada ülke adına dereceler elde etmeyi hedefliyor.

Milli Sporcular

Kanada'da Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı okçular şunlar: Berkay Akkoyun, Defne Çakmak, Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç, Betül Özbek, İrem Şanel, Deniz İnci Seyhan, Yağız Sezgin, Canse Duru Tarakçı, Kutay Tek, Faruk Topuz, Dünya Yenihayat, Begüm Yuva.

Şampiyonanın takviminde yer alan maçlar ve sonuçlar, organizasyon süresince yakından takip edilecek. Türkiye'nin genç okçuları, uluslararası arenada başarılarla dönmeyi amaçlıyor.