Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Lotte van Drunen Zaferi

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Yeni Bir Şampiyon

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı, Afyonkarahisar'da yapıldı. Bu yılki şampiyon tarafından kazanılan zaferle, Lotte van Drunen adını tarihe yazdırdı.

Afyonkarahisar'da Heyecan Dolu Anlar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde süren Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı MXGP Türkiye ile birlikte MXWomen'da heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu final etabında İspanyol yarışçı Daniela Guillen, yarışı birinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Podyumda Yerini Alan Diğer Yarışçılar

Yarışta Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, İtalyan Kiara Fontanesi ise üçüncü olarak podyumda yer aldı. Türk milli sporcu Irmak Yıldırım yarışmayı 25. sırada tamamladı.

Sezon Sonu ve Ödül Töreni

MXWomen'nın 7 etaplı serisinin sonunda genel klasmanda zirveyi elde eden Lotte van Drunen, sezonu şampiyon olarak kapattı. İkinci sırada Daniela Guillen, üçüncü sırada ise Kiara Fontanesi yer aldı. Yarışın hemen ardından ödül töreni düzenlenerek, başarılı sporcular ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı.