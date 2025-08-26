DOLAR
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: 5. Gün Sonuçları ve Son 16'ya Kalanlar

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın 5. gününde 8 maç oynandı; Hollanda, Tayland, İtalya, Belçika, Brezilya, Fransa, ABD ve Slovenya son 16'ya kaldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:11
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: 5. Gün Sonuçları

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün mücadeleleri tamamlandı. Organizasyonun beşinci gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 karşılaşma oynandı.

Günün sonuçları

A Grubu (Bangkok)

İsveç - Mısır: 3-1

Tayland - Hollanda: 2-3

B Grubu (Phuket)

İtalya - Belçika: 3-1

Küba - Slovakya: 3-1

C Grubu (Chiang Mai)

Fransa - Yunanistan: 3-1

Brezilya - Porto Riko: 3-0

D Grubu (Nakhon Ratchasima)

Arjantin - Slovenya: 0-3

ABD - Çekya: 3-0

Son 16 turuna yükselen takımlar

A Grubu: 1- Hollanda, 2- Tayland

B Grubu: 1- İtalya, 2- Belçika

C Grubu: 1- Brezilya, 2- Fransa

D Grubu: 1- ABD, 2- Slovenya

