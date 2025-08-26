Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: 5. Gün Sonuçları ve Son 16'ya Kalanlar

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: 5. Gün Sonuçları
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün mücadeleleri tamamlandı. Organizasyonun beşinci gününde A, B, C ve D gruplarında toplam 8 karşılaşma oynandı.
Günün sonuçları
A Grubu (Bangkok)
İsveç - Mısır: 3-1
Tayland - Hollanda: 2-3
B Grubu (Phuket)
İtalya - Belçika: 3-1
Küba - Slovakya: 3-1
C Grubu (Chiang Mai)
Fransa - Yunanistan: 3-1
Brezilya - Porto Riko: 3-0
D Grubu (Nakhon Ratchasima)
Arjantin - Slovenya: 0-3
ABD - Çekya: 3-0
Son 16 turuna yükselen takımlar
A Grubu: 1- Hollanda, 2- Tayland
B Grubu: 1- İtalya, 2- Belçika
C Grubu: 1- Brezilya, 2- Fransa
D Grubu: 1- ABD, 2- Slovenya