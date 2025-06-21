Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Erzincan'da Start Aldı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Başladı

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla Erzincan Ergan Dağı'nda start aldı. Etkinliğin açılışında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve kentin protokol üyeleri yer aldı.

Yarışmalar 3,5 Kilometrelik Parkurda Yapılacak

Valilik koordinesinde düzenlenen şampiyonada, 3,5 kilometrelik parkurda 10 dönüş ile heyecan dolu yarışmalar gerçekleştiriliyor. Yarışmaların ardından yarın finaller ve ödül töreni ile etkinlik sona erecek.

Vali Aydoğdu, bölgenin kaykay için dünyanın en uygun pisti olduğunu vurgulayarak, "Bölgenin tanıtımı için uluslararası organizasyonlara devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Ayrıca, yüksek irtifa kamp alanlarının bu yıl tamamlanacağı bilgisini verdi.

Ergan Dağı'nın Önemi

Erzincan'ın, havaalanına en yakın kayak merkezi olmasıyla dikkat çektiğini belirten Aydoğdu, "12 dakikada kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz" dedi. Ayrıca, bu tür organizasyonların Türkiye içindeki ve dışındaki tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Vali Aydoğdu, "Kaykay Federasyonu buradaki pisti çok beğendi" diyerek, şampiyona katılan sporculara başarı dileğinde bulundu. Ergan Dağı'nın, 2025-2026 sezonunda hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada parlayan bir merkez olacağına inandığını ifade etti.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla Erzincan Ergan Dağı'nda başladı. Valilik koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 21 ülkeden 50 sporcu yarışıyor.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla Erzincan Ergan Dağı'nda başladı. Valilik koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 21 ülkeden 50 sporcu yarışıyor.