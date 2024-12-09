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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Başlıyor: Türkiye 11 Yüzücü ile Yarışacak

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'da başlayacak. Türkiye, 11 yüzücü ile temsil edilecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:53
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Başlıyor: Türkiye 11 Yüzücü ile Yarışacak

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Yarın Macaristan'da Başlıyor

Dünyanın önde gelen yüzücülerinin mücadele edeceği Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak. 10-15 Aralık tarihleri arasında, ünlü Duna Arena'da düzenlenecek olan bu prestijli organizasyon, yüzme tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi 11 yüzücü temsil edecek. Bu sporcular arasında Deniz Ertan, Zehra Duru Bilgin, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Emre Gürdenli, Hüseyin Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Mohammed Yusuf Özden, Polat Uzer Turnalı ve Rasim Oğulcan Gör yer alıyor.

Şampiyonada, Türkiye'nin genç yeteneklerinin sergileyeceği performansların yanı sıra, uluslararası düzeydeki diğer ülkelerin en iyi yüzücüleri de madalya mücadelesine girecek. Sporseverler, bu zorlu rekabetin keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

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