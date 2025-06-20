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Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başlıyor

Çeşme, 16 ülkeden 80 sporcunun katıldığı Dünya Motosurf Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazır.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:43
Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Başlıyor

Çeşme, Dünya Motosurf Şampiyonası için Hazır

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 16 ülkeden 80 sporcunun katılacağı Dünya Motosurf Şampiyonası için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Şampiyona, ilk kez Türkiye'de Çeşme'de düzenlenecek.

Çeşme Altınkum Plajı’nda gerçekleşecek etkinlikte sporcular, sabah saatlerinde antrenmanlarını tamamlayarak 7 farklı kategori için sıralama turlarına başladılar. 5 Türk sporcu da bu organizasyonda yer alarak rakiplerini tanıma ve deneyim kazanma fırsatı buldular.

Yarışmaya Katılan Ülkeler ve Sporcular

Yarışmalara katılan sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sıralama için mücadele edecekler. Yarışlar 27 Ekim sabahı başlayarak pazar günü sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Açıklamalar

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çeşme bizim göz bebeğimiz, bu spor için çok ideal bir nokta" diyerek, bu bölgenin uluslararası etkinliklerdeki önemine dikkat çekti. Baysan, Türk sporcularının dünya arenasında başarılı olmasını hedeflediklerini belirtti.

Adrenalin Dolu Bir Deneyim

Milli sporcu Murat Yorgancılar, 2017 yılından beri bu sporla ilgilendiğini ve Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'ye getirilmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yorgancılar, bu branşın adrenalin dolu bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Geleceğin Yıldızı: Ender Yorgancılar

16 yaşındaki Ender Yorgancılar, babasından öğrendiği motosurf sporunda dünyanın en iyilerinden biri olma hedefini taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya...

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı. Altınkum Plajı'nda düzenlenen yarışmada sporcular Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya...

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı. Altınkum Plajı'nda düzenlenen yarışmada sporcular Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.

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