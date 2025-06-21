Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Start Aldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'nin Altınkum Plajı'nda başlamış bulunuyor. Organizasyona 16 ülkeden 80 yarışmacı katılıyor ve sporcular, 7 kategoride kıyasıya yarışacak.

Şampiyonanın etap yarışları, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçları elde etmek amacıyla devam etmekte. Yarışmacılar, büyük bir azimle mücadele ederken, bu görsel şölen birçok sporsever tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bugün gerçekleştirilen etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak. Final yarışlarının ise yarın yapılması planlanıyor.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.