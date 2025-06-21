DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.111.958,96 -0,11%

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Start Aldı

Dünya Motosurf Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Çeşme'de başladı ve 80 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 12:49
Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Start Aldı

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de Start Aldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'nin Altınkum Plajı'nda başlamış bulunuyor. Organizasyona 16 ülkeden 80 yarışmacı katılıyor ve sporcular, 7 kategoride kıyasıya yarışacak.

Şampiyonanın etap yarışları, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçları elde etmek amacıyla devam etmekte. Yarışmacılar, büyük bir azimle mücadele ederken, bu görsel şölen birçok sporsever tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bugün gerçekleştirilen etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak. Final yarışlarının ise yarın yapılması planlanıyor.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum...

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum...

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı. Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Tijana Boskovic'i Transfer Etti
2
Melen Çayı'nda Rafting Sezonu Coşkuyla Başladı
3
Fenerbahçe 1 - Galatasaray 2: İkinci Yarıya İlginç Anlarla Girildi
4
Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazır
5
Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 Yenerek Taraftarlarına Bayram Hediyesi Sundular
6
30. Uluslararası Roma Maratonu'nda Kenyalı Atletler Zirvede

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!