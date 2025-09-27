Dünya Para Yüzme Şampiyonası: Türkiye 12. Sırada, Defne Kurt 5 Altınla Tarih Yazdı

Dünya Para Yüzme Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Defne Kurt liderliğinde 10 madalya aldı

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Milli para yüzücüler organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli takım, toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada yer aldı.

Defne Kurt, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık olmak üzere beş kategori de altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstünde gümüş madalya, 50 metre kelebek kategorisinde ise bronz madalya elde etti.

Bronz madalyaların diğer sahipleri arasında Sümeyye Boyacı (Kadınlar 50 metre sırtüstü), Umut Ünlü (Erkekler 200 metre serbest) ve Turgut Aslan Yaraman (100 metre sırtüstü) bulunuyor.

Şampiyonada elde edilen madalyalar, Türk para yüzme takımının uluslararası alandaki başarısını perçinledi ve önümüzdeki dönem için beklentileri yükseltti.