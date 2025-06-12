Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı'nda Heyecan Dolu 48 Maç Geride Kaldı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya Etabı

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde, kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplamda 48 karşılaşma oynandı. Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) iş birliği ile düzenlenen bu büyük organizasyon, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde 4 kortta gerçekleştiriliyor ve 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle son bulacak.

2. Gün Maç Sonuçları

Kadınlar Kategorisi:

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 (Ciezkowska-Lunio)

ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk)

Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Davidova-Khmil)

Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

Erkekler Kategorisi:

Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç: 0 (Mol M.-Mol)

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.turnuvada milli oyuncular Yaren Sencel (1)-Merve Çelebi (2) ikilisinden oluşan Türkiye (kırmızı), Ukrayna'dan (sarı) -Daria Romaniuk (2)- Yeva Serdiuk (1) çiftiyle karşılaştı.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.turnuvada milli oyuncular Yaren Sencel (1)-Merve Çelebi (2) ikilisinden oluşan Türkiye (kırmızı), Ukrayna'dan (sarı) -Daria Romaniuk (2)- Yeva Serdiuk (1) çiftiyle karşılaştı.