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Dünya Şampiyonası Öncesi Judocuların Sağlığı Fizyoterapistlere Emanet

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, fizyoterapist Meliha Göçer ve masör Anıl Yalçın'a emanet. Amaç, Dünya Şampiyonası'na sakatlıksız hazırlık.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:18
Dünya Şampiyonası Öncesi Judocuların Sağlığı Fizyoterapistlere Emanet

Dünya Şampiyonası Öncesi Judocuların Sağlığı Fizyoterapistlere Emanet

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan bu yoğun hazırlık döneminde, 34 sporcunun katılımıyla çalışmalar Teknik Direktör Haldun Efemgil öncülüğünde devam ediyor.

Takımın fiziksel sağlığından sorumlu olan fizyoterapist Meliha Göçer ve masör Anıl Yalçın, sporcuların sakatlanmalarını önlemek için özveriyle çalışıyor. Özellikle maç ve antrenman sırasında yaralanan sporcuların tedavi süreçlerinde ellerinden geleni yaparak, sporcuları yalnız bırakmıyorlar.

Fizyoterapist Meliha Göçer'den Açıklamalar

Meliha Göçer, AA muhabirine verdiği röportajda, 3 yıldır Paralimpik Judo Milli Takımı'nda çalıştığını belirtti. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katıldıklarını ve orada güzel dereceler elde ettiklerini ifade eden Göçer, “Şu an önümüzde Dünya Şampiyonası var, inşallah orada da güzel sonuçlar elde edeceğiz,” dedi.

Göçer, aynı zamanda 2024 Paralimpik Oyunları'nın ardından 2 sporcunun ameliyat olduğunu da aktararak, bu tür olumsuzluklarda erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Antrenman öncesi sargı işlemleri gerçekleştirdiklerini, antrenman sırasında ani sakatlıklara karşı tetikte olduklarını ve antrenman sonrasında masaj seansları düzenlendiğini belirtti.

Ekibin Bütünlüğü ve Hedefler

Meliha Göçer, takım ruhunun ne kadar ön planda olduğunu vurgulayarak, “Bir aile gibi olduk. Sporcularımız madalya aldığında biz de kendimizi madalya almış kadar mutlu hissediyoruz,” ifadelerini kullandı. Takım olarak Dünya Şampiyonası

Masör Anıl Yalçın'ın Görüşleri

Masör Anıl Yalçın ise, judo milli takımındaki görevinden önce çeşitli futbol kulüplerinde çalıştığını ifade ederek, "Sağlık ekibi olarak, mevcut sporcu sakatlıklarını en aza indirmek ve yeni sakatlıkların oluşmasını önlemek amacıyla koruyucu ve destekleyici çalışmalarımıza devam ediyoruz," diye konuştu.

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın hazırlanma süreci ve sağlık ekibinin gayretleri, Dünya Şampiyonası'nda elde edilecek başarılar için büyük önem taşıyor.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya...

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için çalışan Meliha Göçer (sağda) ve Anıl Yalçın (solda), sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maç ve antrenmanda yaralanan, sakatlanan, herhangi bir yeri incinen veya kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde birlikte görev yapıyor.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya...

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için çalışan Meliha Göçer (sağda) ve Anıl Yalçın (solda), sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maç ve antrenmanda yaralanan, sakatlanan, herhangi bir yeri incinen veya kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde birlikte görev yapıyor.

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