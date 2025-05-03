Dünya Şampiyonası Öncesi Judocuların Sağlığı Fizyoterapistlere Emanet

Masör Anıl Yalçın'ın Görüşleri

Masör Anıl Yalçın ise, judo milli takımındaki görevinden önce çeşitli futbol kulüplerinde çalıştığını ifade ederek, "Sağlık ekibi olarak, mevcut sporcu sakatlıklarını en aza indirmek ve yeni sakatlıkların oluşmasını önlemek amacıyla koruyucu ve destekleyici çalışmalarımıza devam ediyoruz," diye konuştu.

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın hazırlanma süreci ve sağlık ekibinin gayretleri, Dünya Şampiyonası'nda elde edilecek başarılar için büyük önem taşıyor.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için çalışan Meliha Göçer (sağda) ve Anıl Yalçın (solda), sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maç ve antrenmanda yaralanan, sakatlanan, herhangi bir yeri incinen veya kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde birlikte görev yapıyor.

Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için çalışan Meliha Göçer (sağda) ve Anıl Yalçın (solda), sporcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maç ve antrenmanda yaralanan, sakatlanan, herhangi bir yeri incinen veya kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde birlikte görev yapıyor.