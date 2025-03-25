Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Trabzon'un gururu Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya sonrası Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, şampiyon boksör ve antrenörü Cahit Süme ile bir süre sohbet ederek, başarılarını kutladı.

Yıldırım, Busenaz Sürmeneli'ye, "Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük sevinç yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum." şeklinde duygularını ifade etti.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli (solda), Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı (ortada) ziyaret etti. Ziyarette, antrenör Cahit Süme (sağda) de yer aldı.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli (solda), Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı (ortada) ziyaret etti. Ziyarette, antrenör Cahit Süme (sağda) de yer aldı.