Dünya Şampiyonu Defne Kurt 5 Altını Gazze’deki Çocuklara Armağan Etti

Dünya Şampiyonu Defne Kurt'tan Gazze'ye Duyarlı Mesaj

SALİH ULAŞ ŞAHAN - 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Defne Kurt, kazandığı madalyaları Gazze’deki çocuklara armağan etti. Singapur'daki organizasyonu 7 günde 5 altın madalya ve rekorlarla tamamlayarak Türkiye'nin spor tarihine adını yazdıran Kurt, AA muhabirine verdiği röportajda duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başarı ve Gazze'ye Armağan

Defne Kurt, ateşkes anlaşmasının dün imzalanmasına kadar İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırım iddiaları ve yaşanan insanlık dramının kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kurt, sözlerini şu ifadelerle dile getirdi: "Ateşkesin olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı da Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum."

Yüzmeye "1 yaşında" Başladı

Defne, yüzmeye babasının onu havuza "1 yaşında" atmasıyla başladığını anlattı. Annesinin yaz okulunda çalışması nedeniyle küçük yaşta annesiyle birlikte katıldığı faaliyetler arasında yüzmeyi seçtiğini belirtti: "Babamın beni havuza atmasıyla 1 yaşımda suyla tanıştım. Annem evde bakacak kimse olmadığı için yanında bizleri de götürmek durumundaydı. Kardeşimle annemin çalıştığı yaz okuluna gittik. Orada birçok faaliyet yaparken en son artık yüzmede karar kıldık."

Zorlu Süreç ve Paralimpik Dönüş

Uzun yıllar süren çalışmalarının ardından 13 yaşında milli takıma girdiğini söyleyen şampiyon, gençlik yıllarında pek çok Türkiye rekoru ve uluslararası başarı elde ettiğini aktardı. "22 yaşına kadar yüzdüm fakat 2023 yılında geçirdiğim talihsiz trafik kazasından sonra tekrar yüzmeye başlamayı önce düşünmüyordum. Sonra profesyonel nasıl yüzebilirim, nasıl geri dönebilirim soruları geldi. Şu an paralimpikteyim, bu yoldayım. Bu süreç bir şekilde bu yola evrildi."

İnatçı Ruh ve Motivasyon

Lisans eğitimini psikoloji üzerine yapan Defne Kurt, şampiyonalara hazırlanırken yaşadığı kötü deneyimlerden moral ve motivasyon çıkardığını anlattı: "Şampiyonalara, yaşadığım kötü deneyimleri aklıma getirerek, onlardan moral, motivasyon bularak, yaşadığım acıları, hayallerimi o süreçte hatırlayarak çalıştım." Ayrıca, "Ben inatçı bir insanım. Hiçbir zaman pes etme gibi bir durumum olmadı." diyerek pes etmeyen tutumunu vurguladı.

2015'ten Yarına Kadar: Görev Tamam

Singapur'da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği sonuçlarla "2015'ten yarım kalan görevini" tamamladığını ifade eden Defne Kurt, 2015'te aynı yerde derece alamadığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "2015'te de derece almak istiyordum ama olmamıştı. Aynı yerde 10 yıl sonra 5 madalya kazandım. Görevimi tamamlamış hissettim."

