Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek’ten Ankara’da Öğrencilere İlham

Türkiye'yi halterde başarıyla temsil eden Muhammed Furkan Özbek, Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen söyleşi, genç sporculara ve öğrencilere motivasyon kaynağı oldu.

Söyleşi Detayları

Etkinlik, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sahada Öğren Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirildi. 65 kilogram sıkletinde toplam 324 kilogram kaldırarak dünya rekorunun sahibi olan milli sporcu, şampiyonluk yolculuğunu, antrenman ve yarış deneyimlerini öğrencilere aktardı. Özbek'in başarı anlarının yer aldığı video kayıtları da etkinlikte gösterildi.

Şampiyonun Anlatımı

"Büyükler Dünya Şampiyonu oldum ve bunu bir dünya rekoru kırarak elde ettim"

"2025 yılında Büyükler Dünya Şampiyonu oldum ve bunu bir dünya rekoru kırarak elde ettim. Bu aldığım dünya şampiyonluk madalyası en son 2010 yılında Mete Binay tarafından alındı. En son 2010 yılında halterde dünya şampiyonluğunda İstiklal Marşı okundu. 15 yılın ardından böyle bir madalyanın rekorla birlikte gelmesi bize nasip oldu. Hem böyle bir özlemi dindirebilmek, bitirebilmek hem de yıllar sonrasında bir dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olmak benim için de büyük bir gurur kaynağıydı. Tabii ki buralara gelmek adım adım her şey adımla başlıyor. Bundan önce dünya ikincilik, dünya üçüncülüklerim var. Daha da gerisinde Avrupa ikinciliklerim, üçüncülüklerim, şampiyonluklarım tabii ki çeşitli birçok madalyam oldu bu noktalara gelirken ama hem yaşım hem de tecrübem itibariyle artık daha emin ve daha sağlam adımlar atıyoruz. Böylelikle de hedefimizi net bir şekilde hem halkımıza hem de sporla alakalı olan kişilere bakanlığımıza da bunu resmi bir şekilde gösterebiliyoruz"

Hedefler

"Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

"Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Artık bunu büyük bir özgüvenle ve cesaretle söyleyebiliyorum ki iki kez olimpiyatlara katıldım. 2024 Paris Olimpiyatlarında olimpiyat dördüncüsü oldum. Çok küçük bir farkla olimpiyat üçüncülüğünü kaçırdım. Yarıştığımız sıkletler yeni bir sıklet. Büyük bir risk alarak yarışmayı 3 ay kala öncesinden 12 kilo kestik ve 65 kilo sıkletine düştüm ben. Şampiyon olacağımıza inancımız tamdı. Büyük bir risk aldık. 3 ay gibi bir sürede 12 kiloyu kesip dünya şampiyonu oldum."

Sakatlıklar ve Kariyer Dönüm Noktaları

"Sakat bir şekilde yarışıp şampiyon olabilmek benim için bir anlam kazandırdı"

"Küçükken kavgacı bir çocuk olduğunu söyleyen milli halterci, '5. sınıfta beden dersinde kavga ederken disipline gönderileceğimi ve ceza alacağımı söylediler. Dediler ki 'Eğer ceza almak istemiyorsan arka tarafta bir salon var. Burada spor yapmak istersen belki bu cezayı düşünebiliriz'. Böylelikle beni yönlendirdiler aslında. Sonra süre çok hızlı ilerledi ve aradan 14 sene gibi büyük bir zaman geçti. Kariyerimde dönüm noktası olarak değerlendireceğim iki anım var. Hem burası hem de 2024 Paris Olimpiyatları. Bu büyük yarışmaların ikisine hazırlanırken de ikisinde de yarışmalara yaklaşık 10 ila 12 gün kala bacak arkamdan 4 santim birinden, 3.5 santim birinden sakatlık yaşadım. Hızlı tedaviler, ağır ağrı kesicilerle birlikte tabii ki bunlar Doping Kurulunun önerdiği ve yasaklı olmayan ağır kesiciler. Bunlarla büyük bir mücadele verdim. 3.5 santim olan yırtığım, yarışma sürecinde yaptığım antrenman ve yarışma anının sonuna kadar verdiğim mücadeleden dolayı 7 santime kadar genişledi her ikisi de. 2024’de sol, bu dünya şampiyonamda da sağ tarafı yırttım. Sakat bir şekilde yarışıp şampiyon olabilmek aslında benim için çok bir anlam kazandırdı' diye konuştu."

Memleket ve Aile

"Babamın söylediği, ‘Biz buradan ne olarak çıktık, bugün ne olarak tekrardan memlekete girdik’ demesiydi"

Özbek, Yozgat doğumlu olduğunu belirterek şampiyonluk sonrası memleketinde coşkulu bir karşılama yaşadığını anlattı. Ailesinin ve kent yetkililerinin de katıldığı konvoy ve buluşmada, babasının sözlerinin kendisini duygulandırdığını aktardı: "Memleketimde güzel bir karşılama yaşadım. Hem Yozgat halkı olarak hem de il müdürlerimiz, valilerimiz olsun gerçekten çok güzel bir konvoyla karşılama yaptılar. O süreçte ailem de memleketteki akrabalarımız da oradaydı. Orada o şekilde çıkabilmek, aileme de aslında o gururu birebir yaşatabilmek güzel bir muhabbetti. Çünkü biz oradan yıllar öncesinde çıktığımızda babam Ankara’ya iş bulmak için gelmişti. O memlekette çok iş yoktu, küçük bir şehir çünkü. Dönüşte de babamın bana söylediği ve beni duygulandıran 'biz buradan ne olarak çıktık, bugün ne olarak tekrardan memlekete girdik' demesiydi. O aslında çok anlamlıydı. Aslında bu karşılamanın bütün özeti babamın bu söylediği birkaç kelime de saklı. O yüzden de hem ailemi bu şekilde gururlandırabilmek çok güzel. Çünkü her erkek evladının en başta isteyeceği şey önce ailesini gururlandırmaktır. Ufak tefek kavgalardan bugün dünya şampiyonluğuna" şeklinde konuştu.

Etkinliğin Kapanışı

Öğrencilerle yapılan soru-cevap bölümünün ardından, yapay zeka uygulamaları kullanılarak Özbek’in gelecekte kaç madalya alacağı ve kaç kilogram kaldıracağına dair tahminler karşılaştırıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

