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Dünya Şampiyonu Sena Yılmaz, Hedeflerini Büyütüyor

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonu Sena Yılmaz, Avrupa ve Olimpiyatlarda başarı hedefliyor. Antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:37
Dünya Şampiyonu Sena Yılmaz, Hedeflerini Büyütüyor

Dünya Şampiyonu Sena Yılmaz, Hedeflerini Büyütüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sena Yılmaz (14), başarılarını sürdürmek için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. 51 kiloda, 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye elde edilen bu başarıyla, Sena Yılmaz dikkatleri üzerine çekti.

Antrenmanlarına Hızla Devam Ediyor

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Yılmaz, 3 yıl önce başladığı spor kariyerine, ailesinin desteğiyle şekil verdi. Haftanın 6 günü sıkı bir çalışma programı izleyen Sena, bu yıl milli takıma seçilerek uluslararası arenada yer almanın heyecanını yaşıyor. 12-14 Nisan’da Estonya’da yapılan Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda ilk uluslararası tecrübesini kazanan Yılmaz, ardından BAE’nin Fujairah kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında mindere çıktı.

Gurur Duyduğu Başarıyı Devam Ettirmek İstiyor

Sena Yılmaz, 2019 yılından sonra yıldızlar kategorisinde Türkiye'ye altın madalya kazandırmanın gururunu yaşadı. Türk bayrağını göndere çektirdiği anlarda hissettiği duyguları şu sözlerle açıkladı: "Dünya şampiyonasının ardından kasımda Avrupa Şampiyonası var. Oraya gidip yine altın madalya getirmek istiyorum. Seneye yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda da derece yapmayı hedefliyorum. Ailem hep benim yanımda oldu; maddi ve manevi desteklerini esirgemediler. Hepsine teşekkür ediyorum."

Antrenörü Muhammet Turhan'dan Destek

Sena’nın antrenörü Muhammet Turhan da genç sporcuların yetişmesine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor. 39 yıl boyunca tekvando ile ilgilenen Turhan, sporcusunun uluslararası arenada kazandığı başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti. 5 yıl içinde pek çok başarıya imza atan kulübü sayesinde, birçok sporcusu uluslararası müsabakalarda da ödül kazandı. Turhan, "Sena, Bursa’ya dünya şampiyonluğunu getirerek önemli bir başarı elde etti. Önümüzdeki hedef Avrupa Şampiyonası ve sonrasında olimpiyatlar. Her sporcunun ve antrenörün hayali olimpiyatlardır," dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan liseli Sena Yılmaz (14), gelecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan liseli Sena Yılmaz (14), gelecek şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

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