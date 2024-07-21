Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Supersport Şampiyonası

Milli sporcu Can Öncü'nün 10. olduğu Çekya'daki ikinci yarışı, Bahattin Sofuoğlu tamamlayamadı

Yayın Tarihi: 21.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:03
Dünya Supersport Şampiyonası Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Çekya'nın Most kentindeki sezonun 6. ayağındaki 19 turluk hafta sonunun ikinci yarışında, Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can Öncü, damalı bayrağı 10. sırada geçti.

Çekya'da ikinci yarışı, dün ilk yarışı da kazanan genel klasman lideri Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas, birinci sırada bitirdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımından İtalyan pilot Stefano Manzi'nin ikinci olduğu yarışı, yine bir İtalyan sporcu Barni Spark takımından Yari Montella ise üçüncü sırada tamamladı.

MV Agusta takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise ilk turda yarış dışı kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek