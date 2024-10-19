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Dünya Supersport Şampiyonu Adrian Huertas

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Adrian Huertas, 426 puanla 2024 şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:57
Dünya Supersport Şampiyonu Adrian Huertas

Dünya Supersport'ta Şampiyon Adrian Huertas

Dünya Supersport Şampiyonası'nda başarılı bir sezon geçiren İspanyol pilot Adrian Huertas, genel klasmanda 426 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Yarış, İspanya'nın Jerez kentindeki Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarışın Detayları

Şampiyonanın son ayağının ilk yarışı, 12. ve son etap olarak öne çıkıyor. Adrian Huertas, ilk yarışı üçüncü bitirerek bu başarıya ulaştı.

Türk Motosikletçilerin Performansı

Milli motosikletçilerimiz Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de yarışta mücadele etti. Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımıyla yarışırken, yarışın 3. turunda bir kaza geçirdi, ancak motosikletini kaldırarak devam etti ve 23. sırada finiş gördü. Bahattin Sofuoğlu ise yeni takımı Yamaha Tayland ile yarıştığı sırada 4. turda kaza yaparak mücadeleyi tamamlayamadı.

Genel Sıralama

Yarışta Stefano Manzi birinci, Yari Montella ikinci, ve Adrian Huertas üçüncü sırayı aldı. Huertas, toplamda 426 puanla birinciliği elde ederken, Stefano Manzi 390 puanla ikinci, Yari Montella ise 374 puanla üçüncü sırayı aldı. Bahattin Sofuoğlu genel klasmanda 96 puanla 12'nci, Can Öncü ise 92 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

İkinci Ana Yarış İçin Geri Sayım

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağındaki ikinci ana yarış, Circuito de Jerez Pisti'nde yarın saat 16.30'da başlayacak.

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