Dünya Tekvando Şampiyonası: Yusuf Badem Çeyrek Finalde Elendi, Şevval Çakal Üçüncü Turda Veda

Yusuf Badem çeyrek finalde elenirken Şevval Çakal üçüncü turda veda etti; Türkiye'nin madalya sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:20
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk Sporcuların Mücadelesi

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen ve 181 ülkeden 989 sporcunun yarıştığı Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular tatamide ter döktü.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre Şevval Çakal kadınlar 62 kiloda, Yusuf Badem ise erkekler 58 kiloda müsabakalara çıktı.

Yusuf Badem, ilk turu maç yapmadan geçti. Sırasıyla Libya'dan Osamah Amtawaa'i, Fransa'dan Amine Boukarnia ve Almanya'dan Feyyaz Gümüş'ü yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Gashim Magomedov'a mağlup olan Yusuf, turnuvaya veda etti.

Şevval Çakal ilk turu bay geçti; ikinci turda Yunanistan'dan Theopoula Sarvanaki'yi mağlup eden Şevval, üçüncü turda Avustralya'dan Gabriella Blewitt'e yenilerek elendi.

Altıncı günün ardından Türkiye'nin madalya tablosunda 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz, toplam 5 madalya bulunuyor.

Son Gün ve Beklenen Mücadeleler

Şampiyonanın son gününde kadınlar 53 kiloda son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat ve erkekler 74 kiloda Ömer Furkan Körpe mücadele edecek.

