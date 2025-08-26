DOLAR
Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Gençler S9A Takımı 2'nci Oldu

Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Toker'den oluşan Türkiye takımı, Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda gençler S9A kategorisinde 2'nci oldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:33
Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Gençler S9A Takımı 2'nci Oldu

Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Türkiye'den 2'ncilik

Gençler S9A kategorisinde dereceye giren ekip duyuruldu

Hacer Naz Kaya, Çınar Sarıkurt ve Elif Tokerden oluşan ekip, Dünya Uzay Modelleri Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, gençler S9A kategorisinde yarışan ekip, turnuvanın yapıldığı Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde düzenlenen organizasyonda takım halinde 2'ncilik kazandı.

Yarışma sonuçları ve takım performansı federasyon tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ekip üyelerinin elde ettiği bu derecenin, Türkiye'nin hava sporlarındaki genç yetenek havuzunu güçlendirdiği vurgulanıyor.

