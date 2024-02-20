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Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a katılıyor!

Survivor All Star'da Acun müjdeyi patlattı! Mesut Özil yarışmaya katılacak! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:38
Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a katılıyor!

Survivor All Star'a damgasını vuracak büyük bir sürprizle gündeme gelen Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü bir futbolcunun programa katılacağını açıkladı. Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada dolaşan spekülasyonlar, katılacak ismin Mesut Özil olduğu yönünde yoğunlaştı.

Almanya'da doğan ve futbol kariyerine Schalke 04 A Takımı'nda başlayan Mesut Özil, 2010'da Real Madrid'e transfer olmasıyla adını duyurdu. Cristiano Ronaldo ile oluşturdukları muazzam ikili ile dikkatleri üzerine çeken Özil, 2013'te Arsenal'e transfer oldu. Fenerbahçe'ye 2021 yılında transfer olan ve Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan Özil, sarı-lacivertli formayı 37 kez giyerken, 9 asistle ve 7 golle performansını taçlandırdı. Mart 2023'te futbolu bırakan Özil'in Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

mesut özil survivor

Survivor All Star'a katılma olasılığıyla gündeme gelen Mesut Özil'in, Acun Ilıcalı ile olan yakın arkadaşlığı ve son antrenman videosu, izleyicileri heyecanlandırdı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından konuşulan ve tartışılan bu büyük sürpriz, programın heyecanını doruklara çıkaracak gibi görünüyor.

Survivor All Star'ın bu sezonu, dünyaca ünlü bir futbol yıldızının katılımıyla adeta bir futbol arenasına dönüşebilir. Mesut Özil'in ağırlık çalışmalarına dair paylaşımları, yarışmaya ne kadar ciddiyetle hazırlandığını gösteriyor. Heyecanla beklenen bu buluşma, Survivor severleri ekran başına kilitlemeye aday.

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