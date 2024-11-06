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Dursun Gözel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Seçildi

Dursun Gözel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni başkanı oldu, önünde önemli hedefler var.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:22
Dursun Gözel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Seçildi

Dursun Gözel Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanlığı için yapılan seçimde, Dursun Gözel oy çokluğu ile başkanlığa seçildi.

Seçim Süreci

TİESF'nin 6. olağan genel kurulu, The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi. Önceki başkan Kerim Vural’ın aday olmadığı seçimde, Dursun Gözel ve Oktay Aktaş yarıştı.

Gözel, kullanılan 154 oydan 95'ini alarak federasyonun yeni başkanı oldu. Aktaş ise 58 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Dursun Gözel'in başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda; Kasım Avcı, Yakup Ümit Kihtir, Mustafa Epik, Berrak Fırat, Erhan Cihangiroğlu, Temel Kılınçlı, Adam Evren Garipoğlu, İbrahim Öztüfek, İsmail Tek ve Murat Deler yer almaktadır.

Gözel'in Hedefleri ve Vizyonu

Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın üstlendiği genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edilerek Gözel, camiayı en iyi şekilde temsil etme sözü verdi. "Sporu tabana yaymak adına altyapı ve milli takımlar bazında önemli çalışmalar yaparak, uluslararası arenada madalyalar kazanmayı hedefliyoruz," dedi.

28. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenleneceğini hatırlatan Gözel, "En fazla sayıda sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz," şeklinde konuştu.

Oylama Sürecindeki Tartışmalar

İşitme engelli ve olmayan delegeler arasında yaşanan tartışmalar neticesinde, oylama sırasında divan başkanı, misafir katılımcıları salondan çıkartmak zorunda kaldı. Ortam sakinleştikten sonra gerçekleştirilen oylamada, önerge kabul edildi.

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