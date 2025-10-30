Dursun Özbek ve Galatasaray, Next Level Kemer Tanıtımında

Galatasaray ve Pasifik Holding Next Level Kemer'i tanıttı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbol takımı, Pasifik GYO tarafından Kemerburgaz'da inşa edilen Next Level Kemer projesinin tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Next Level Kemer Tanıtım Ofisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Dursun Özbek, Okan Buruk ve futbolcuların yanı sıra kulüp başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sportif AŞ başkan vekili Abdullah Kavukcu ile Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da yer aldı.

Özbek'in değerlendirmesi

Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, "Pasifik Holding, yaptığı projelerle bölgenin bir üst seviyeye çıkması için büyük katkı veriyor. Aynı şekilde Galatasaray'ın da Türk futbolunun bir üst seviyeye çıkması için gereken katkıyı verdiğini düşünüyorum. Bu iki güzide kurumun yaptığı iş birliğinden çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yaptığımız sponsorluk bize güç verdi." diye konuştu.

Sponsorlukların şampiyonluklara etkisine değinen başkan Özbek, şunları kaydetti:

"Pasifik Holding ile Galatasaray, ilişkilerini daha yukarılara taşımak için devamlı görüşüyor. Kemerburgaz'da yapacağımız altyapı tesislerimizde iş birliğimiz var. Burada da Next Level Kemer projesinde de görüşmelere başladık. Yatırım yapmak isteyen futbolcu kardeşlerimizin burada çok uygun şartlarda gayrimenkul sahibi olmaları için fırsatlar var. Victor Osimhen ile ilgili Pasifik Holding, Next Level projeleri için reklam filmi çekecek. Victor, Türkiye'ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Onun transferi için de sözleşmemizde yazdığı gibi bu çekimden dolayı Next Level'in yaklaşık 2 milyon avro civarında bir katkısı olacak."

Bahis soruşturmasına ilişkin açıklama

Özbek, hakemlerin bahis oynadığına yönelik soruşturmayla ilgili de açıklama yaptı. Kurum olarak görüşlerini aktardıklarını anlatan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuda her seviye destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılması, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum."

Pasifik Holding ve diğer yetkililerin sözleri

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan tanıtıma ilişkin, "Ülkemizin en güzide futbol kulübünü ağırlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Biz burada 5 yıldızlı takıma, 5 yıldız proje tanıtıyoruz. Bu projemizde Kemerburgaz'ın Göktürk bölgesine yeni bir level getirdiğimizi iddia ediyoruz. Galatasaray'ın ne kadar büyük marka olduğunu, Galatasaray'ın kazanma alışkanlığının, onunla iş birliği yapan herkese kazandırdığına şahit olduk." diye konuştu.

Abdullah Kavukcu da, "Galatasaray, dünya kulübü. Şu anda dünya basını görüşmek istiyor. Geldiğimiz nokta çok farklı. Bu da sponsorların bize bakış açısını çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkartıyor. Victor'un transferinde konuşuyorduk. Herkesin sorduğu sponsorluklardan nereden gelecek diye cevabının biri Pasifik Holding. 6 milyonluk sponsorluğun 2 milyonunu Pasifik Holding veriyor. Diğer iki sponsorumuz da var. Başkanım daha sonra açıklar. Biz aynı zamanda sponsorlarımıza da destek olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk'un yorumu

Teknik direktör Okan Buruk ise, "Burada çok önemli bir proje var. Hem tesisimize çok yakın. Ben de oyuncularıma burayı tavsiye edeceğim. Çok önemli, güzel ve değerli bir bölge. Bu bölge İstanbul'un parlayan yıldızı." yorumunu yaptı.

