Dursun Özbek Yönetimi Florya Arazisi İçin Güven Tazeledi

Dursun Özbek Yönetimi Florya Arazisi Üzerinde Yetki Aldı

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi ve yaklaşık 12 saat sürdü.

Florya Arazisi Değerlendirilmesi

Toplantıda, Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetim kurulunun Florya arazisinin değerlendirilmesine ilişkin yetkisi devam etti. Genel kurulda, bazı üyeler tarafından sunulan önerge ile Florya'nın ihaleye çıkartılması planı gözden geçirildi.

Özbek, konuşmasında bu süreçte müteahhitlerle yaptıkları görüşmelere dikkat çekerek, projede önemli aşamalar kat ettiklerini ifade etti. Genel kuruldan gerekli izinleri aldıklarını belirtip, önergenin reddedilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Gelirlerin Değerlendirilmesi Üzerine Önerge

İkinci önerge, Florya arazisinden elde edilecek gelirlerin özel bir fonda değerlendirilmesi talebini içeriyordu. Eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bu fonun kulübün mali yapısının güçlendirilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Dursun Özbek ise, önergenin genel anlamda uygun olduğunu fakat yönetimin şartlarının netleştirilmesi için sonraki genel kurula ertelenmesini istedi. Yapılan oylamada bu talep de reddedildi.

Toplantı, saat 10.00’da başlamış olup, önergelerin oylamasıyla sona ermiştir.