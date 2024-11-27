Mauro Icardi, Sakatlığından Dolayı Arjantin'de Ameliyat Olacak

Galatasaray Kulübü'nden Mauro Icardi Açıklaması

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sezonu kapatan Mauro Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını duyurdu. Ameliyatın Pazartesi günü gerçekleşeceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Açıklamalar

İnce, AZ Alkmaar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Icardi'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle tedavi süreçlerinin planlandığına işaret etti:

"Mauro'nun sakatlandığı günden itibaren yaptığımız bir planlama var. Yaklaşık 2,5-3 haftalık ön hazırlık periyodunu tamamladık. Mauro, ailesel nedenlerden dolayı Arjantin'de bulunuyor. Ameliyatının orada yapılmasına karar verdik, böylece rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamayız."

Uygun Koşullar Sağlandı

İnce, Galatasaray'ın oyuncusunun ihtiyaçlarını karşılama konusundaki titizliğine vurgu yaparak, "Mauro, daha önce İstanbul'da ameliyat olmak istemişti. Ancak sosyo-ailevi sebepler bu kararı almalarını zorunlu kıldı. Arjantin'de yaz mevsimi olması, rehabilitasyon sürecini daha kolay hale getirecektir." diyerek oyuncunun uyumlu tutumunu da övdü.

Diğer Sakatlık Durumları

Sakatlığı süren diğer oyuncular hakkında da bilgi veren İnce, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın tedavi süreçlerinin iyi gittiğini, Jakobs'un Hollanda'da olacağını, Kaan'ın ise tedavisinin İstanbul'da süreceğini belirtti. Ayrıca, Jakobs'un AZ Alkmaar maçında oynayamayacağını ama takıma destek vermek için kafilede bulunmak istediğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.