Düzce'de Okçuluk Şöleni: U13 Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası Başladı

Okçuluk U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası Düzce Şehir Stadyumu'nda başladı; 47 ilden 117 kulüp, 825 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:32
Düzce'de Okçuluk Şöleni: U13 Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası Başladı

Düzce'de Okçuluk Şöleni: U13 Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası Başladı

Düzce Şehir Stadyumu ev sahipliği yapıyor

Okçuluk U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası, Düzce'de başladı.

Organizasyon, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından; Düzce Belediyesi desteğiyle Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda düzenlendi. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı.

Katılım: Turnuvaya 47 ilden 117 kulüp ve 825 sporcu katıldı.

Alper Aytaçoğlu, gazetecilere, "Gençlerimiz, altyapı olarak gördüğümüz gruplarımız, ileriye dönük kendilerini göstermek için mücadele ediyorlar. Son zamanlarda Türkiye Okçuluk Federasyonunun çalışma şartları ve spor gelişimi açısından bilimsel çalışmaların bize sağlamış olduğu katkıların meyvelerini almaya başladık. Artık daha farklı gruplarda, daha farklı madalyalar almak hedeflerimiz arasında. Geçen hafta Kanada Dünya Şampiyonası vardı, hem altın madalyamız hem gümüş madalyamız var. Bu da bize doğru yolda ilerlediğimizi gösteren bir sonuç." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır okçulukla uğraşan bedensel engelli 9 yaşındaki Sait Ahmet Taşdelen ise, "Okçuluk benim her şeyim. Türkiye'mi temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp, iyi atmak istiyorum. Madalyalar getireceğim Türkiye'me." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın Süresi: Beş gün sürecek organizasyonun ilk gününde, "11 yaş altı klasik yay kategorisi" atışları gerçekleştirildi.

