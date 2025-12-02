Düzce Spor Akademisi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Özel Buluşma

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Düzce Kusursuz Kafe çalışanı 17 özel bireyle antrenmanda buluştu; imzalı formalar verildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:59
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Düzce Kusursuz Kafe'de istihdam edilen 17 özel birey kafe çalışanı, takımın antrenmanını izlemek üzere spor kompleksine geldi. Takım kaptanı Alperen Aydın, antrenmanı izleyen özel bireylere voleybol topunu tribüne göndererek etkileşimi başlattı.

Özel bireylerin topu geri çevirmesiyle başlayan etkileşim kısa sürede saha içine taşındı ve onlar, profesyonel voleybolcularla aynı sahada yer almanın heyecanını yaşayarak smaç, manşet ve servis atışlarını denedikleri bir antrenman maçı yaptı.

Maç boyunca hırslı ve istekli oldukları gözlenen özel bireylere etkinlik sonunda voleybolculardan imzalı formalar hediye edildi.

"Engelleri birlikte aşacağız"

Alperen Aydın etkinlik hakkında şunları söyledi: "Çok keyifli vakit geçirdik, gayet güzeldi. Özellikle maç öncesi bize destek, onlara da moral oldu. Geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim de günümüzü mutluluğa çevirdiler. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Engellerin birlikte aşılacağını düşünüyoruz. Birlikte güçlüyüz ve engelleri birlikte aşacağız"

Voleybolcularla maç yapmanın heyecanını yaşayan özel bireyler de çok mutlu olduklarını belirterek takıma teşekkür etti.

