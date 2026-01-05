DOLAR
Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu

Genç kızlar futsal turnuvası Bahçeşehir Spor Salonu'nda sona erdi; Düzce Spor Lisesi şampiyon oldu, Esin Olcay ikinci, Farabi üçüncü, Mevlana Teknik dördüncü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:28
Bahçeşehir Spor Salonu'nda heyecan dolu final

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu’nda tamamlandı. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda sporcuların centilmence mücadeleleri ilgi topladı.

Turnuva sonuçları

Şampiyon: Düzce Spor Lisesi

İkinci: Esin Olcay Anadolu Lisesi

Üçüncü: Farabi Anadolu Lisesi

Dördüncü: Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Lisesi (A)

Dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi.

