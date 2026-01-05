Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu

Bahçeşehir Spor Salonu'nda heyecan dolu final

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen genç kızlar futsal müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu’nda tamamlandı. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda sporcuların centilmence mücadeleleri ilgi topladı.

Turnuva sonuçları

Şampiyon: Düzce Spor Lisesi

İkinci: Esin Olcay Anadolu Lisesi

Üçüncü: Farabi Anadolu Lisesi

Dördüncü: Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Lisesi (A)

Dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi.

OKUL SPORLARI GENÇ KIZLAR FUTSAL MÜSABAKALARI SONA ERDİ. BÜYÜK BİR HEYECAN VE ÇEKİŞMEYE SAHNE OLAN MÜSABAKALARDA ŞAMPİYON DÜZCE SPOR LİSESİ OLDU.