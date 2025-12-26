DOLAR
Pamukkale Belediyesi halı sahayı ihaleyle ücretli yaptı

Denizli Pamukkale'de Bağbaşı Mahallesi'ndeki ücretsiz halı saha, 25 Kasım'da ihaleyle aylık 30 bin TL'ye kiralanarak ücretli oldu; AK Parti'den tepki geldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:56
Bağbaşı Mahallesi'ndeki tesis mahallelinin gündeminde

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan Kültür Merkezi’nin hemen arkasındaki halı saha, daha önce mahalle gençleri ve çocuklar için ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Ancak tesis, Pamukkale Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkarılmasının ardından ücretli hale geldi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tesisin 25 Kasım itibarıyla Pamukkale Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldığı ve aylık 30 bin TL bedelle bir şahsa kiralandığı belirtildi. Bu değişiklik mahalle sakinleri arasında tepkiyle karşılandı.

"Yine ücretsiz olmalı"

Osman Özpek açıklamasında, daha önce mahalle gençlerinin herhangi bir ücret ödemeden faydalandığı sahanın özelleştirilmesini "gençlerin spor yapma hakkının kısıtlanması" olarak nitelendirdi. Özpek, "Mahallemizde bulunan gençlerimizin çocuklarımızın spor yapma imkânı ellerinden alınmıştır. Pamukkale Belediyesi’nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini talep ediyoruz" dedi.

Açıklamada ayrıca, tesisin AK Parti Belediyeciliği döneminde mahalleye kazandırıldığı, o dönemden itibaren gençlerin ücretsiz olarak yararlandığı ve şimdi CHP’li Pamukkale Belediyesi tarafından ihaleye verilerek kiralandığı vurgulandı. Yerel yetkililerden ve belediyeden konuyla ilgili geri dönüş bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

