Selendi Belediyespor Namağlup Liderliğini Sürdürdü: Alaşehir'i 2-0 Yendi

Selendi Belediyespor Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Maç Özeti

Sezonun ilk yarısını yenilgisiz lider olarak tamamlayan Selendi Belediye Spor, ikinci yarının ilk maçında da hata yapmadı. Oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak namağlup liderliğini sürdüren Selendi temsilcisi, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Fırat Konurce, Tahir Saraç ve Serdal Kara oldu. Maçı tribünden takip edenler arasında Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Kulüp Başkanı Ömer Karagöz ve çok sayıda taraftar yer aldı.

Goller ve Dönüm Noktaları

Karşılaşmanın 15. dakikasında Selendi Belediye Spor öne geçti. Kornerden gelen topu konuk ekip kalecisi Mehmet Ali yumrukladı, dönen topu iyi takip eden Semih düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Selendi daha atak bir oyun sergiledi ancak birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın 90. dakikasında Alaşehir Killik Gençlerbirliği Spor kaptanı Can Akar, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası hakem Fırat Konurce'den ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında Selendi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Abdülkadir, ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Bu golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi.

Maç Sonu ve Açıklama

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Selendi Belediye Spor futbolcuları taraftarlarla bütünleşerek sevinç yaşadı. Karşılaşma sonrası Kulüp Başkanı Ömer Karagöz yaptığı açıklamada, "Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Takımımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

