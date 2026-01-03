Çayırova Belediyesi, Darrüşafaka Lassa'yı 69-82 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi 18. Hafta mücadelesinde deplasmanda Darrüşafaka Lassa'ya konuk olan Çayırova Belediyesi, 69-82 galip ayrılarak 2026'ya galibiyetle başladı. Maç Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynandı.

Maç Özeti

Baş antrenör Gökhan Güney yönetimindeki Çayırova Belediyesi, Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Erdi Gülaslan ve Jamari Traylor'dan oluşan ilk beşiyle sahaya çıktı. Takım, ilk periyottan itibaren oyun ve skor üstünlüğünü ele geçirdi ve ilk çeyreği 13-30 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ekip, devreye 28-47 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotla farkı iyice açan Çayırova Belediyesi, son periyoda 40-72 önde başladı ve maçı 69-82 kazanmayı başardı.

Oyuncu Performansları ve Sonraki Randevu

Maçın en skorer ismi Roberto Gallinat oldu ve 17 sayı kaydetti. Erdi Gülaslan 15, Deniz Kılıçlı ise 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla Çayırova Belediyesi, sezonun 18. maçında 15. galibiyetini aldı.

Takım, bir sonraki maçında 10 Ocak Cumartesi günü sahasında Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol'u konuk edecek.

Başkanın Açıklaması

"Yeni yıla galibiyetle başladık. Darrüşafaka Lassa’yı mağlup ederek yolumuza devam ediyoruz. Tebrikler bizim çocuklar" dedi Başkan Çiftçi.

