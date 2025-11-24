Düzce Üniversitesi UNILIG Eleme Grubunu Şampiyon Tamamladı

Turnuva Özeti

Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Futbol UNILIG Eleme Grubu Müsabakalarını başarıyla tamamladı.

Takım, turnuvada çıktığı dört karşılaşmanın tamamını kazanarak toplam 12 puanla lider olarak grubunu noktaladı. Disiplinli oyun anlayışı, takım içi uyum ve mücadele ruhu; teknik ekibin planlı çalışması ile sporcuların özverili mücadelesinin birleşimi olarak dikkat çekti.

Dört maçlık galibiyet serisiyle elde edilen bu sonuç, Düzce Üniversitesi Futbol Takımı'na önümüzdeki dönemde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi’ni temsil etme hakkı kazandırdı.

