Düzce Üniversitesi UNILIG Eleme Grubunu Şampiyon Tamamladı

Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, UNILIG Eleme Grubunda oynadığı dört maçı da kazanarak 12 puanla lider tamamladı ve Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:39
Turnuva Özeti

Düzce Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Futbol UNILIG Eleme Grubu Müsabakalarını başarıyla tamamladı.

Takım, turnuvada çıktığı dört karşılaşmanın tamamını kazanarak toplam 12 puanla lider olarak grubunu noktaladı. Disiplinli oyun anlayışı, takım içi uyum ve mücadele ruhu; teknik ekibin planlı çalışması ile sporcuların özverili mücadelesinin birleşimi olarak dikkat çekti.

Dört maçlık galibiyet serisiyle elde edilen bu sonuç, Düzce Üniversitesi Futbol Takımı'na önümüzdeki dönemde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesi’ni temsil etme hakkı kazandırdı.

