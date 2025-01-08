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Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' Paylaşımını Silmeye Zorlandığını Açıkladı

Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' paylaşımının ardından NBA'dan uzaklaşma tehdidi aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:20
Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' Paylaşımını Silmeye Zorlandığını Açıkladı

Dwight Howard, NBA'de Yaşadığı Baskıyı Açıkladı

Eski NBA yıldızı ve 8 kez All-Star seçilen Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' başlıklı paylaşımı nedeniyle büyük baskılarla karşılaştığını duyurdu. 39 yaşındaki basketbolcu, katıldığı bir programda, NBA'de oynadığı dönemde ifade özgürlüğü konusundaki zorlukları açıkladı.

Paylaşımından Sonra Gelen Tepkiler

Howard, Houston Rockets'ta oynarken attığı bu tweet nedeniyle neredeyse ligden atılma tehdidi aldığını belirtti. "NBA'de oynarken söylemek istediğiniz birçok şey vardır, söyleyebilirsiniz, ancak söylerseniz sonuçları olacağını bilirsiniz. Başınız büyük derde girebilir." ifadelerini kullandı.

NBA Komiseri ve Menajerlerinden Gelen Baskı

Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' tweetini attıktan sadece 10 dakika sonra NBA komiseri ve menajerlerinin kendisini arayarak 'Bu twiti silmelisiniz'

Fikirlerini İfade Etmede Zorluklar

Howard, NBA'deki kariyeri boyunca fikirlerini ifade etmeye çalışırken ne kadar zorlandığını da dile getirdi. "Çok fazla şey söylersem, bir şey söylersem, bir daha iş bulamayabileceğim bir yerde oluyorsunuz. Dilimi tutmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ama, çok fazla durumla karşı karşıya kaldığınızda yapması çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Bütün bunların ardından kariyerinde bir NBA şampiyonluğu bulunan Howard, aynı zamanda tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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