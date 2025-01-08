Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' Paylaşımını Silmeye Zorlandığını Açıkladı

Fikirlerini İfade Etmede Zorluklar

Howard, NBA'deki kariyeri boyunca fikirlerini ifade etmeye çalışırken ne kadar zorlandığını da dile getirdi. "Çok fazla şey söylersem, bir şey söylersem, bir daha iş bulamayabileceğim bir yerde oluyorsunuz. Dilimi tutmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ama, çok fazla durumla karşı karşıya kaldığınızda yapması çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Bütün bunların ardından kariyerinde bir NBA şampiyonluğu bulunan Howard, aynı zamanda tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.