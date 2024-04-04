Dzeko gol krallığında zirveyi koruyor: 19 gol!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 19. golüne ulaştı.

38 yaşındaki deneyimli futbolcu, 51. dakikada İrfan Can Kahveci'nin hızlı bir şekilde kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topu alarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 30 maçta forma giyen Dzeko, gol krallığı listesinde zirvede bulunuyor. Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde de 4 gol kaydeden Dzeko'nun bu sezon toplam gol sayısı 23 oldu.

Bu sezon Fenerbahçe'nin önemli gol silahlarından biri olan Dzeko, ligdeki gol hasretini Çaykur Rizespor maçında attığı golün ardından sonlandırdı ve Adana Demirspor maçında attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Maçın 90. dakikasında oyundan çıkan Edin Dzeko, yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.