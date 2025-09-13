EAFF 2025: Türkiye 2-4 Polonya — Ampute Futbol Uluslar A Ligi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde oynanan maçta Türkiye, Yavuz Selim Stadı'nda Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Maç Detayları

Skor: Türkiye 2 - Polonya 4

Polonya'nın gollerinden ikisini Kamil Grygiel, diğer ikisini ise Krystian Kaplon kaydetti. Türkiye'nin golleri Ömer Güleryüz'den geldi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak.

Grubun diğer maçı ise yarın saat 15.00'te İtalya ve Polonya arasında oynanacak.