EAFF 2025: Türkiye 2-4 Polonya — Ampute Futbol Uluslar A Ligi

EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Yavuz Selim Stadı'nda Polonya'ya 4-2 yenildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:50
EAFF 2025: Türkiye 2-4 Polonya — Ampute Futbol Uluslar A Ligi

EAFF 2025: Türkiye 2-4 Polonya — Ampute Futbol Uluslar A Ligi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde oynanan maçta Türkiye, Yavuz Selim Stadı'nda Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Maç Detayları

Skor: Türkiye 2 - Polonya 4

Polonya'nın gollerinden ikisini Kamil Grygiel, diğer ikisini ise Krystian Kaplon kaydetti. Türkiye'nin golleri Ömer Güleryüz'den geldi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak.

Grubun diğer maçı ise yarın saat 15.00'te İtalya ve Polonya arasında oynanacak.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık'ı 36-23 Yendi
2
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u 2-0 Yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
3
Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımını 3-1 Yendi
4
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta
5
Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yendi
6
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye