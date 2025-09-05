DOLAR
Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da Altın: Gençler Avrupa Judo Şampiyonu

Milli judocu Ecem Baysuğ, Bratislava'daki Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda -70 kg'de altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:10
Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da Altın: Gençler Avrupa Judo Şampiyonu

Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da Altın: Gençler Avrupa Judo Şampiyonu

Bratislava'da -70 kg'de şampiyonluk

Milli judocu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Haber, Türkiye Judo Federasyonu tarafından duyuruldu.

Başkent Bratislava'da, 43 ülkeden 364 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Baysuğ, kadınlar -70 kilo kategorisinde mücadele etti.

Finalde İsviçreli April Lynn Fohouo'yu yenerek gençler Avrupa şampiyonu olan Ecem Baysuğ, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

