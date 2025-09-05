Ecem Baysuğ'tan Slovakya'da Altın: Gençler Avrupa Judo Şampiyonu
Bratislava'da -70 kg'de şampiyonluk
Milli judocu Ecem Baysuğ, Slovakya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Haber, Türkiye Judo Federasyonu tarafından duyuruldu.
Başkent Bratislava'da, 43 ülkeden 364 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Baysuğ, kadınlar -70 kilo kategorisinde mücadele etti.
Finalde İsviçreli April Lynn Fohouo'yu yenerek gençler Avrupa şampiyonu olan Ecem Baysuğ, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.