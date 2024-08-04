Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ILCA 6 Kategorisinde 15. Sırada Yer Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenci Ecem Güzel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 6 kategorisinde dördüncü günü geride bıraktı. Dördüncü günde, yarıştığı 43 sporcu arasında genel klasmanda 15. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da Yarışlar Devam Ediyor

Marsilya Marina'da düzenlenen organizasyonda, Ecem Güzel, yedinci yarışı 1. olarak tamamlarken, sekizinci yarışı 32. sırada bitirdi. Üçüncü günün sonunda elde ettiği başarı, yarışların ilerleyen aşamalarında daha da büyümesini umuyor.

Madalya Yarışına Alan Açıyor

ILCA 6 kategorisinde toplam 10 yarış sonunda ilk 10'a girmeyi başaran sporcular, madalya yarışına katılma hakkı elde edecek. Ecem'in mücadelesi, yarın yapılacak iki yarış ile devam edecek ve tüm gözler onun üzerinde olacak.