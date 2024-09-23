Eczacıbaşı Dynavit 2024-2025 Sezonunu Coşkuyla Açtı

Eczacıbaşı Dynavit Yeni Sezonda Hedef Yükseltiyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu muhteşem bir basın toplantısıyla resmen başlattı. Etkinlik, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş ve takımın değerli oyuncuları ile teknik ekip toplantıda yer aldı.

Başkan Faruk Eczacıbaşı'nın Vizyonu

Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kadın voleyboluna verdikleri destekle gurur duyduklarını dile getirerek, "Voleybol, yalnızca bir spor değil, toplumsal dönüşümün ve kadın gücünün simgesidir. Genç kızlarımızın hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmayı sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, yeni sezon için Cebeci Spor Kompleksi'nde mücadele edeceklerini ve uzun vadede yeni salonlarının çevre dostu olacağını vurguladı.

Başantrenör Ferhat Akbaş’ın Hedefleri

Başantrenör Ferhat Akbaş, takımın iyi sonuçlar almak üzere motive olduğunu belirtti. "Bu sezon takımda büyük bir derinlik var ve Eczacıbaşı tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahibiz. Oyuncularımızın başarısını artırmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaptan Tijana Boskovic’in Hedefleri

Takım kaptanlarından Tijana Boskovic, "Türkiye ligi her sezon daha da kalitelileşiyor. Bu sezon zorlu geçecek ama hazırlıklı olacağız ve en iyi performansımızı sergileyeceğiz" dedi. Ayazağa'daki salonda geçirdiği nostaljik anları paylaşan Boskovic, yeni salonun daha fazla destekçi toplayacağını ifade etti.

Simge Aköz’den Cesur Hedefler

Diğer kaptan Simge Aköz, "Bu sezon en yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Ekibimizle daha da güçlenerek, tüm kupalara talip olacağız. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli." diyerek takım ruhunu güçlendirdi.

Hande ve Naz’ın Duyguları

Oyunculardan Hande Baladın, sezonun duygusal geçeceğini ve Eczacıbaşı'na yakışan bir performans göstereceklerini belirtti. Tecrübeli sporcu Naz Aydemir Akyol, sağlık durumu el verdikçe oynamaya devam etmek istediğini aktararak voleybolun kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yeni Transferler ve Beklentiler

Takımın yeni transferlerinden bu sene Avrupa’dan gelen Dana Rettke, Türk voleybolu hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini ve burada kendini geliştireceğine inandığını belirtti.

2024-2025 sezonu, Eczacıbaşı Dynavit için heyecan verici bir yıllık sürecin başlangıcını müjdelemektedir. Takım, kadrosunda yapılan yenilikler ve hedefleriyle hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürecektir.

Eczacıbaşı Dynavit'in yazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2024-2025 sezon açılışına katılan takım kaptanı Simge Aköz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2024-2025 sezon açılışına katılan takım kaptanı Simge Aköz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2024-2025 sezon açılışına katılan takım kaptanı Simge Aköz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2024-2025 sezon açılışına katılan takım kaptanı Simge Aköz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen 2024-2025 sezon açılışına katılan takım kaptanı Simge Aköz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.

Eczacıbaşı Dynavit'in 2024-2025 sezonu açılışı Ayazağa'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, konuşma yaptı.