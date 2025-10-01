Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 Sezonuna Kartal'daki Yeni Salonda Başladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunu Kartal'daki yeni salonunda açmanın mutluluğunu yaşadı. Salon açılışının ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncular, yeni sezon hedefleri ve salonun atmosferi hakkında görüşlerini paylaştı.

Simge Aköz: Taraftarları Kartal'a bekliyoruz

Takım kaptanı Simge Aköz, taraftarların yeni salonu deneyimlemek için takımla birlikte olacağına inandığını belirtti ve şöyle konuştu: "Geçen senenin ardından güzel bir yapılanmaya gittik. Bu sene sahaya koymak istediğimiz şey mücadelemiz ve birliğimiz olacak. Eczacıbaşı büyük hedeflerin kulübüdür. Fakat bu sene önceliğimiz inşa etmeye başlamak. En kısa zamanda bu birlik ve beraberliği sağlayıp güzel adımlar atmak istiyoruz. Salonumuzun çok hoş olduğunu garanti edebilirim. Görsel şölenlerimiz de olacak. Bu deneyimi bizimle birlikte tatmak için taraftarlarımızı da Kartal'daki yeni salonumuza bekliyoruz."

Ebrar Karakurt: Teklif gelince tereddüt etmedim

Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı'ndan teklif geldiğinde yaşadığı heyecanı anlattı: "Buranın Türkiye'ye döndüğümde benim için doğru yer olacağına inanıyordum. Çok da düşünmeme gerek kalmadı. Antrenörlerim ve menajerlerimle konuştuk ve burasının benim için doğru yer olduğuna karar verdik. Ben de direkt imzayı attım."

Elif Şahin: Yeni salon, yeni atmosfer

Elif Şahin, yeni salonda güzel başarılara imza atmak istediklerini vurguladı: "Yeni salon, yeni bir atmosfer. Antrenörlerimiz de yeni. Şu anda her şey çok güzel. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğimiz gibi gider."

Dilay Özdemir: Çok güzel bir sezon bizi bekliyor

Genç voleybolcu Dilay Özdemir, yazın kendisi için çok verimli geçtiğini ve A Milli Takım deneyiminin beklenmedik ölçüde önemli olduğunu söyledi: "Aslında o kadar uzun süre A Milli Takım formasını terletmeyi ben de beklemiyordum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Bundan sonra da elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Yaz sezonunda takımdaki herkes bana çok yardımcı oldu. Böyle bir yazdan sonra Eczacıbaşı'nda yer almak beni çok mutlu etti. Şu anda burada inanılmaz bir ortam var. Çok eğleniyoruz ve çok disiplinli antrenmanlar yapıyoruz. Bence çok güzel bir sezon bizi bekliyor."

Meliha Diken ve Yaprak Erkek: Yeniliğin parçası olmak mutluluk verici

Meliha Diken, yeni sezonda Eczacıbaşı'nda yer aldığı için duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Bu sene yeni salonumuz, yeni koçumuz ve birçok yeni oyuncumuz var. Daha önce de Eczacıbaşı'nda bu tarz bir değişikliğin bir parçasıydım. Tekrar bu yeniliğin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum."

Yaprak Erkek ise sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirterek, "Çok çalışıyoruz, takım enerjimiz çok güzel, oldukça tecrübeli oyuncularla birlikteyim. Bana çok destek oluyorlar. Onların desteğiyle her yıl gelişen bir performans göstererek bu istikrarı korumak istiyorum." dedi.

Basın toplantısında öne çıkan ortak mesaj, yapılanma, birlik ve yeni salonun yaratacağı atmosferle hedeflere adım adım ilerlemek oldu. Taraftarlar, Kartal'daki yeni salonda Eczacıbaşı Dynavit'i desteklemeye davet edildi.