Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Aras Kargo'yu 25-18, 25-18, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 20:22
Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit evinde net galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı Aras Kargo'yu etkili oyunuyla 3-0 mağlup etti. Maç boyunca kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, rakibine setlerde hiç şans tanımadı.

Maç sonucu ve setler

Setler: 25-18, 25-18, 25-19

Skor: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Aras Kargo

Maç bilgileri

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Selçuk Göymen, Nurper Özbar

Süre: 83 dakika (25, 28, 30)

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti

Aras Kargo: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez

Ev sahibi ekip, istikrarlı servis ve blok performansıyla maçı farklı şekilde tamamladı. Aras Kargo ise bazı anlarda direnç gösterse de setleri çeviremedi.

