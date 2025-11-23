Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit evinde net galibiyet
Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında karşılaştığı Aras Kargo'yu etkili oyunuyla 3-0 mağlup etti. Maç boyunca kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, rakibine setlerde hiç şans tanımadı.
Maç sonucu ve setler
Setler: 25-18, 25-18, 25-19
Skor: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Aras Kargo
Maç bilgileri
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Selçuk Göymen, Nurper Özbar
Süre: 83 dakika (25, 28, 30)
Kadrolar
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti
Aras Kargo: Aslıhan, Kalandadze, Merve, Anthouli, Olaya, Özge Nur, Simay (L), İrem, Sude, Smrek, Perez
Ev sahibi ekip, istikrarlı servis ve blok performansıyla maçı farklı şekilde tamamladı. Aras Kargo ise bazı anlarda direnç gösterse de setleri çeviremedi.
