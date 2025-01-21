Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris Saint Cloud'u Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın, Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u konuk edecek. Müsabaka, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Hakemler ve Takım Performansı

Karşılaşmayı, Sırbistanlı Tomislav Popovic ile Azerbaycanlı Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek. Eczacıbaşı Dynavit, grupta oynadığı 5 maçı da kazanarak ilk sırada yer almayı başardı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Öte yandan, Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud, gruptaki 5 maçını da kaybederek son sırada yer aldı.