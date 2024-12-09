DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i Ağırlıyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:53
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i Ağırlıyor

Maç Bilgileri

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

Karşılaşma Detayları

Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Takımların Durumu

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda geride kalan üç müsabakayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, konuk ekip SSC Palmberg'in ise geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Geçmiş Karşılaşmalar

İki takım arasında Almanya’da oynanan daha önceki mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mihraç Akkuş'un Hedefi: Los Angeles 2028 Olimpiyatları
2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başlıyor!
3
Sivasspor, Galatasaray'a Kaybederek 4 Maçtır Kazanamıyor
4
Trabzonspor Zorlu Haftaya Giriyor: Deplasman Galibiyeti Hasreti Sürüyor
5
Milli Sualtı Sporcu Birgül Erken, 2025 Rekor Denemelerine Hazırlanıyor
6
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak
7
Voleybolda Türk Takımları Avrupa Kupası Heyecanına Hazır

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''