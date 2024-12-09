Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg'i Ağırlıyor

Maç Bilgileri

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

Karşılaşma Detayları

Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Takımların Durumu

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda geride kalan üç müsabakayı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, konuk ekip SSC Palmberg'in ise geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Geçmiş Karşılaşmalar

İki takım arasında Almanya’da oynanan daha önceki mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-0 kazanmıştı.