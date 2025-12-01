Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos Deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Turuncu-beyazlı ekip, gruptaki ilk maçta OK Zeleznicar Lajkovac'ı mağlup etmişti. Eczacıbaşı Dynavit, bu kez deplasmanda Olympiakos'a karşı mücadele edecek ve hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

"Uzun bir aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynamak benim için gerçekten çok özel bir his. Sahaya adım attığım anda bütün özlemi, heyecanı tekrar yaşadım. İlk maçı kazanarak güzel bir başlangıç yaptık, bu da hepimizin moralini yükseltti. Şimdi sırada Olympiakos var. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz ve sahaya en iyi oyunumuzu koymak istiyoruz" dedi.

Maç Detayları

Karşılaşma yarın TSİ 21.00'de Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

