Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 Mağlup

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe Medicana'ya 13-25, 25-21, 15-25, 26-28'lik setlerle 1-3 yenildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:27
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Fenerbahçe Medicana'ya 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28 set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Göymen

Süre: 118 dakika (25, 32, 25, 36)

Setler

Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28

Kadrolar

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Meliha, Aybüke, Maglio

Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, Hande, Korneluk, Orro, Fedorovtseva, Gizem (L), Ghani, Arelya, Eda

