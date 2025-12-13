Eczacıbaşı Dynavit Göztepe'ye Set Vermedi: Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3-0

Eczacıbaşı Dynavit Göztepe'ye Set Vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 25-22, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşma rakibine set vermeyen bir oyunla tamamlandı.

Maç Detayları

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

Setler (kaydedilen sıra): 22-25, 18-25, 20-25

Süre: 83 dakika (30, 24, 29)

Kadrolar

Göztepe: Emine, Nursevil, Marusic, İlayda, Atkinson, Bajema, Bihter (L), Berre (L), Melis, Sude, Rotar

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Boden, Nicoletti, Aybüke (L)

Maçın genel havası olarak Eczacıbaşı Dynavit'in etkili servis ve blok performansı, deplasmanda rakibini kontrol altında tutmasını sağladı ve üç seti de üstün bir oyunla tamamladı.

