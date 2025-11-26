Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında OK Zeleznicar Lajkovac'ı 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:32
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında yeni evinde Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac'ı setlerde 25-12, 25-16, 25-17 ile geçerek maçı 3-0 kazandı.

Maç Detayları

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Atanas Varbanov (BUL), Stefano Cesare (ITA)

Takımlar

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Dilay, Meliha, Nicoletti

OK Zeleznicar Lajkovac: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova, Pakic (L), Korolija, Jonjev, Stanojevic

Setler ve Süre

Setler: 25-12, 25-16, 25-17

Süre: 69 dakika (18, 25, 26)

