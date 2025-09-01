Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı

Eczacıbaşı Kulübü, önemli bir atamayla gündemde. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı.

Atama ve kulübün açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk voleybolunun öncü kulüplerinden ve bugüne kadar binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olan Eczacıbaşı Kulübü, Eczacıbaşı Dynavit Takımı'nda önemli bir atamaya imza attı. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı."

Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Kulübü bünyesinde daha önce müdürlük görevini yürütüyordu.