DOLAR
41,11 0,16%
EURO
48,17 -0,05%
ALTIN
4.596,18 -0,73%
BITCOIN
4.484.951,8 0,02%

Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı

Eczacıbaşı Kulübü, Bilun Yılmaz'ı Eczacıbaşı Dynavit takımı kulüp menajeri olarak atadı; Yılmaz daha önce kulüpte müdürlük görevini yürütüyordu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:28
Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı

Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı

Eczacıbaşı Kulübü, önemli bir atamayla gündemde. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı.

Atama ve kulübün açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk voleybolunun öncü kulüplerinden ve bugüne kadar binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olan Eczacıbaşı Kulübü, Eczacıbaşı Dynavit Takımı'nda önemli bir atamaya imza attı. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı."

Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Kulübü bünyesinde daha önce müdürlük görevini yürütüyordu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK'de Kaleci Hasan Hüseyin Akınay Sol Elinden Ameliyat Edildi
2
EuroBasket 2025: Türkiye Estonya'yı 84-64 Mağlup Edip A Grubunda 4'te 4 Yaptı
3
Beyşehir Gölü'nde 58 km'lik SUP geçişi: 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan'
4
Eczacıbaşı Dynavit'te Menajerliğe Bilun Yılmaz Atandı
5
Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma
6
TFF Düzenlemesi: Trendyol 1. Lig 20, Nesine 2. Lig 36 Takım
7
Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark