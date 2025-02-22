Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir, 1. Lig'e Yükseldi!

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Nevşehir'de düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda ikinci gün heyecanlı maçlar sonrasında Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Maç Sonuçları ve Durum

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılan mücadeleler sonucunda A Grubu'nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe Medicana karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alarak adını üst lige yazdırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Trendy Hotels Manavgat Beldiyespor ile oynadığı zorlu maçta 3-2'lik skorla galip geldi.

Final etabında ilk iki sırayı elde eden takımlar 1. Lig'e çıkma hakkını elde ediyor. Bu doğrultuda yarın oynanacak son maçlar ise B Grubu'nda heyecanı arttıracak.

Final Etabı İkinci Gün Maçları

A Grubu:

Trendy Hotels Manavgat Beldiyespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı: 0-3

B Grubu:

Uğur Spor - Altınordu: 0-3

İzmirspor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

Sonuçların ardından gözler, yarın yapacak olan son maçlara çevrildi. Hangi takımlar 1. Lig'e yükselebilecek? Tüm detaylar için takipte kalın!