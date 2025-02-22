Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir, 1. Lig'e Yükseldi!

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:51
Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir, 1. Lig'e Yükseldi!

AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Nevşehir'de düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi Final Etabı'nda ikinci gün heyecanlı maçlar sonrasında Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Maç Sonuçları ve Durum

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılan mücadeleler sonucunda A Grubu'nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe Medicana karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alarak adını üst lige yazdırdı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Trendy Hotels Manavgat Beldiyespor ile oynadığı zorlu maçta 3-2'lik skorla galip geldi.

Final etabında ilk iki sırayı elde eden takımlar 1. Lig'e çıkma hakkını elde ediyor. Bu doğrultuda yarın oynanacak son maçlar ise B Grubu'nda heyecanı arttıracak.

Final Etabı İkinci Gün Maçları

A Grubu:
Trendy Hotels Manavgat Beldiyespor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Fenerbahçe Medicana - Eczacıbaşı: 0-3

B Grubu:
Uğur Spor - Altınordu: 0-3
İzmirspor - Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

Sonuçların ardından gözler, yarın yapacak olan son maçlara çevrildi. Hangi takımlar 1. Lig'e yükselebilecek? Tüm detaylar için takipte kalın!

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eczacıbaşı ve Manisa Büyükşehir, 1. Lig'e Yükseldi!
2
Hatayspor'dan Lamine Diack ve Kerim Alıcı Açıklaması
3
Furkan Aldemir'den Alperen Şengün'e Star Yolu: 'Hakettiği Başarı'
4
Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
5
TFF, Boluspor Taraftarına ve Mert Günok'a Fair Play Ödülü Verdi
6
Taha Akgül: Başarı İçin Zaman ve Destek Şart
7
Manisa Basket, Chemnitz'i Geçerek Son 16'ya Yükseldi!

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi